توفي مسن وأصيب شقيقه في حادث انقلاب نصف نقل على الصحراوي بالقوصية

توفي شخص مسن وأصيب شقيقه في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من كمين الطريق على الطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقل ضباط مركز شرطة القوصية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص أن السيارة رقم 9735 س و ب نصف نقل قد انقلبت. أسفر الحادث عن وفاة السيد م. خ البالغ من العمر 63 عامًا وإصابة شقيقه أحمد البالغ من العمر 48 عامًا واللذان يقيمان في محافظة سوهاج. تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى القوصية المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة.

وتجدر الإشارة إلى أن طريق الصحراوي الغربي يعتبر واحدًا من الطرق الهامة التي تربط بين محافظات الصعيد والقاهرة، وتشهد حوادث مرورية متكررة بسبب السرعة المفرطة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية من قبل بعض السائقين. لذا، يجب على السائقين أن يكونوا حذرين ومنتبهين أثناء القيادة، وأن يلتزموا بالتشريعات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.