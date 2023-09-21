تراجع أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 21-9-2023 بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر تراجعًا طفيفًا في الأسعار، وخاصة بأسعار الدواجن البيضاء والتى يرتفع الطلب عليها للاستهلاك المنزلي.

وتباينت أسعار اللحوم الحمراء من منطقة إلى أخرى وتراوح سعر الكيلو بين 280 إلى 310 جنيهات بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 320 جنيهًا، مع عدم التزام الجزارين بأسعار موحدة.

وتم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 71 جنيهًا في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 65 جنيهًا والساسو 95 جنيهًا، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيهات.

استقرار الأسعار وكيلو البانيه بمبلغ 145 جنيهًا في الفيوم

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 90 جنيهًا والبط البلدي بمبلغ 78 جنيها والبط المولار بمبلغ 83 جنيهًا ووصل سعر البانيه إلى 140 جنيهًا، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 80 جنيهًا ودون العظم بمبلغ 110 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 77 جنيهًا، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيهًا والهياكل 30 جنيهًا والأجنحة 50 جنيهًا، وكيلو الكبده الصافي 110 جنيهات، بينما سجل سعر البيض 125 جنيهًا للكرتونة.

وأفاد بعض تجار الدواجن البيضاء أن نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في زيادة الطلب عن المعروض، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ومع تراجع أسعار الأعلاف سوف تتراجع أسعار الدواجن تلقائيًا.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرًا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.