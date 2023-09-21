جوجل تحدث دليل تحسين محركات البحث المنشأ بالذكاء الاصطناعي

بشرت جوجل منذ فترة طويلة بإنجيل "المحتوى الذي يكتبه الناس، للناس". ولكن في التحديث الأخير، يقوم عملاق البحث بإعادة كتابة قواعده الخاصة بهدوء للاعتراف بصعود الذكاء الاصطناعي.

في الإصدار الأخير من "تحديث المحتوى المفيد" لبحث Google، تم استبدال عبارة "مكتوب بواسطة الأشخاص" ببيان مفاده أن Google تراقب باستمرار "المحتوى الذي تم إنشاؤه للأشخاص" لتصنيف المواقع على محرك البحث الخاص بها. تم الإبلاغ عن التغيير لأول مرة بواسطة Stack Diary.

تُظهر اللغة الجديدة أن Google تعترف بالذكاء الاصطناعي كأداة يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في إنشاء المحتوى. ولكن بدلا من التركيز ببساطة على التمييز بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى البشري، يريد محرك البحث الرائد تسليط الضوء على المحتوى القيم الذي يفيد المستخدمين، بغض النظر عما إذا كان البشر أو الآلات هم من أنتجه.



الدردشة مع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات الخاصة بك: تقوم Google بدمج Bard في مجموعة منتجاتها

أعلنت شركة جوجل عن توسيع كبير لأداة الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين من تطبيقات Google Workspace مثل Gmail وDocs وDrive. على الرغم من الوعد بمزيد من الراحة ومطالبة المستخدمين بالاشتراك، إلا أن التكامل يثير أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية. تقول Google إنها أخذت الخصوصية والأمان في الاعتبار قبل طرح الميزة. تسمح ملحقات Bard الجديدة لبرنامج الدردشة الآلية بالبحث داخل حسابات Google الخاصة بالمستخدم لتوفير استجابة مخصصة.

وفي الوقت نفسه، تستثمر جوجل في الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها، بما في ذلك خدمة مولد الأخبار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب برنامج الدردشة الآلي Bard الخاص بها وميزات البحث التجريبية الجديدة. ومن ثم، فإن تحديث إرشاداتها يتوافق أيضًا مع التوجه الاستراتيجي للشركة.

لا يزال قائد البحث يهدف إلى مكافأة المحتوى الأصلي والمفيد والإنساني الذي يوفر قيمة للمستخدمين.

وأشار جون مولر، قائد فريق علاقات بحث Google، إلى أنه "بحكم التعريف، إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى الخاص بك، فسيتم إعادة صياغته من مواقع أخرى".

لكبار المسئولين الاقتصاديين أم لا؟

إن الآثار المترتبة على ذلك واضحة: قد يظل محتوى الذكاء الاصطناعي المتكرر أو منخفض الجودة يضر بتحسين محركات البحث، حتى مع تقدم التكنولوجيا. لا يزال يتعين على الكتاب والمحررين لعب دور نشط في عملية إنشاء المحتوى. إن عدم التدخل البشري أمر محفوف بالمخاطر لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تميل إلى الهلوسة. قد تكون بعض الأخطاء مضحكة أو مسيئة، لكن بعضها قد يكلف ملايين الدولارات بل ويعرض حياة الناس للخطر.

يشير تحسين محركات البحث (SEO)، أو تحسين محركات البحث، إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين تصنيفات موقع الويب في محركات البحث مثل Google. تؤدي التصنيفات الأعلى إلى زيادة الرؤية وحركة المرور. لقد حاول خبراء تحسين محركات البحث (SEO) منذ فترة طويلة "التغلب" على خوارزميات البحث من خلال تحسين المحتوى ليتوافق مع خوارزمية Google.

يبدو أن جوجل تعاقب استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحتوى البسيط أو إعادة صياغته، ولديها طرقها الخاصة لاكتشاف المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.