على غرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك خليجية تثبت سعر الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي" البنك المركزي"، أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهو الأعلى منذ 22 عامًا.

وكانت لجنة السوق المفتوح بالمجلس، المعنية باتخاذ قرارات الفائدة، قد قررت في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعلى غرار البنك الامريكي أعلنت بعض البنوك الامريكية تثيبت سعر الفائدة ترصدها" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

البنك الاماراتي

وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي، تثبيت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%، تزامنًا مع تثبيت سعر الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية.

وقد قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

البنك القطري

كما قرر البنك المركزي القطري تثبيت سعر فائدة الإيداع عند 5.75% وسعر الإقراض عند 6.25% وسعر إعادة الشراء عند 6%.

وعقب قرار تثبيت الفائدة مباشرة اليوم، ارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسي بمقدار 83 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى مستوى 34600 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 7 نقاط بنسبة 0.16 في المائة مسجلا مستوى 4437 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 69 نقطة بنسبة 0.50 في المائة ليصل إلى 13610 نقاط.

وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 53 سنتا بما نسبته 0.58 في المائة لتبلغ 90.67 دولار للبرميل