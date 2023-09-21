نائب رئيس الاتحاد السكندرى فى حوار للوفد: لهذه الأسباب لن أترأس بعثة السلة بقطر وأتضامن مع المفصولين

مواجهة سيراميكا قوية و"العشرى" قادر على الفوز.. إصابة "أسامة" ضربة قوية للفريق قبل البطولة العربية

قبل انطلاق موسم الاتحاد السكندري بدورى لكرة القدم بساعات وقبل وصول بعثة الفريق الأول لكرة السلة لمعسكر صربيا استعدادا للبطولة العربية بقطر المقرر انطلاقها أول أكتوبر القادم .. انفردت بوابة الوفد بهذا الحوار مع أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى لكشف كواليس ما يدور بزعيم الثغر فكان هذا الحوار:

بعثة السلة سافرت منذ ساعات لمعسكر صربيا استعدادا للبطولة العربية بقطر فهل بالفعل الفريق مستعد لتلك البطولة؟

-فريق السلة يقوده المدير الفنى المخضرم أحمد عمر ومعه أيضا الكابتن عصام مجاهد رئيس جهاز السلة وأنا أثق فى قدراتهم مع اللاعبين سواء الجدد أو لاعبي الفريق القدامى بالإضافة إلى المحترف الأجنبي.

هل تؤثر إصابة أنس أسامة في مشوار الفريق بالبطولة العربية ؟

- لا يوجد شك أن إصابة أنس تعتبر ضربة قوية لزعيم الثغر ويتم تدارك الأمر بالاستعانة بلاعب عربى ويبدو أننا قبل كل بطولة تقابلنا عدد من الإصابات.

كان من المتوقع أن ترأس البعثة فى صربيا ولكن ذلك لم يحدث فهل سترأس البعثة في قطر خاصة وأنك رئيس لجنة السلة ؟

- بصراحة اعتذارى عن معسكر صربيا لأسباب شخصية وارتباطات عملية فى نفس التوقيت وهناك الكابتن عصام مجاهد رئيس جهاز السلة ولا يوجد مشكلة ولكن لن أترأس معسكر قطر لأنى سأصل هناك يوم ٦ أكتوبر والبطولة ستبدأ يوم ١ فكيف اترأس بعثة وانا لن استطيع السفر مبكرا مع الفريق وسأصل بعدهم بأسبوع خاصة وأن الفريق سيسافر يوم ٢٨ سبتمبر الجارى ولكن الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق هو من سيسافر مع الفريق من البداية ..! وبالمناسبة مجلس الإدارة لغى لجنة السلة من بداية العام في يناير الماضي ولم يعلن عن ذلك.

وماذا عن الفريق الأول لكرة القدم ؟

- قررت أن الفترة القادمة يكون كل تركيزي على قطاع الناشئين بالنادى لأنهم المستقبل وابتعدت عن ملف الفريق الأول ولكن الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق قادر على أن يحقق مكانة جيدة ترضى الجماهير لما يمتلكه من فكر وحزم وخبرة وأعتقد مواجهته الاولى فى الدورى أمام فريق سيراميكا قادر على تخطيها.

بالنسبة لفرع النادى بسموحة وملف مركز الخدمات بالشاطبى ؟

- فرع سموحة الخطوات تسير ببطء ولكن تم بالفعل العمل هناك وسيكون نقلة رياضية لزعيم الثغر وملف مركز الخدمات بالشاطبى تم الانتهاء من جميع الرسومات وسيتم التنفيذ.

فى نهاية حوارنا نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى تحب تضيف شىء ؟

- من خلال موقع بوابة الوفد المحترم أحب أعلن تضامني مع عضوى النادى الذين تم فصلهما وأطالب زملائى بمجلس الإدارة بقبول التظلم الذى تم تقديمه من قبلهما ولم يتم النظر إليه حتى الآن حيث أن لكل عضو بالجمعية العمومية حق أصيل للدفاع عن نفسه قانونيا متمنيا من المجلس الذى أكن له كل التقدير والاحترام أن يقبلوا تظلمهما.