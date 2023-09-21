محمد عبدالجليل: رضا سليم منافس شرس لبيرسي تاو والشحات

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يلعب بشكل جيد منذ الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الفرنسي أنتوني موديست سيجيد داخل منطقة جزاء الخصم، ويحتاج للكرات العرضية من أجل تسجيل الأهداف، لكنه ليس جاهزًا بنسبة كبيرة في ظل ابتعاده عن المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "موديست يتمركز بشكل جيد، ولم يكن موفق في الفرصة التي سنحت له، ولن يخرج كثيرا من مناطق الجزاء، ولكنه لم يكن جاهزًا بالدرجة الكبيرة، وحسين الشحات سيواجه منافسة شرسة في ظل وجود رضا سليم وبيرسي تاو".

وأضاف: "الأهلي كان في حاجة قوية لـ رضا سليم، فهو لاعب سريع ويسحب الفريق إلى المناطق الهجومية مثلما كان يفعل بن شرقي مع الزمالك، لكن لن نقيم مستواه في الوقت الحالي انتظارًا لمشاهدته في المرحلة المقبلة لكنه لاعب جيد وقادر على المراوغة وسريع".

وواصل: "إمام عاشور لديه نضوج كبير، وصنع هدف لـ رضا سليم بشكل رائع في مساحة صغيرة داخل منطقة جزاء المصري، بالإضافة لمساهمته في الهدف الرائع الذي سجله بيرسي تاو".

وزاد: "جلوس مروان عطية على مقاعد البدلاء بسبب تكرار الأخطاء، كما أن هناك أكثر من لاعب مميز، وكل المراكز فيها لاعبين على أعلى مستوى ما عدا الظهير الأيسر، لكن كريم الدبيس لو حصل على الفرصة قد يتألق مع الفريق".

وأتم: "كوكا ظهر بشكل جيد، خصوصا أن اللاعبين بجواره كانوا في حالة فنية جيدة، بجانب المصري قدموا أداء سيئ واللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم، وظهرت الضغوط الجماهيرية على اللاعبين خلال اللقاء".