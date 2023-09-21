تشريعية النواب: الدولة على مسافة واحدة من مرشحي الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور علي بدر،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة العليا للانتخابات وضعت كافة الضمانات لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل نزيه وشفاف.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع على قناة "أون"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن الفرص ستكون متساوية أمام جميع المرشحين بـ الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأكد أن الدولة ومؤسساتها ستكون على مسافة واحدة من جميع المشرحين، وأنه لن يكون هناك انحياز لطرف عن الآخر.

دعوة منظمات المجتمع الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية

ولفت إلى أن الهيئة العليا للانتخابات دعت منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، منوها بأن الانتخابات الرئاسية ستكون أيضًا تحت إشراف قضائي كامل، وأيضًا حتى المرحلة التي تسبق الانتخابات ستراقب وتتابع الهيئة العليا دعاية المرشحين وستفصل في التجاوزات، وهذه الهيئة مكونة من مجموعة من القضاة، والدستور ينص على استقلالها بشكل كامل.