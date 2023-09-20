40 مليون جنيه لتعديل مسارات الخطوط الهوائية بمصر الوسطي لتوزيع الكهرباء

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أنه تم إدراج 40 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي “2023-2024” لمشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

و أن تنفيذ خطة تعديل مسارات خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية خلال الفترة من “2017-2023”، مرت بـ 6 مراحل شملت 603 عملية تعديل في نطاق 5 محافظات وهي “الفيوم، وبني سويف ، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء الأكبر من حيث المساحة بين شركات توزيع الكهرباء وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 % من مساحة الجمهورية.

جاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري .

وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عدادا كوديا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادا.