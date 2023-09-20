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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طارق الشناوي: فوجئت بشتائم مصطفى قمر ضدي (فيديو)

طارق الشناوي ومصطفى
طارق الشناوي ومصطفى قمر

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بعد انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم وهجوم مصطفى قمر عليه.

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طارق الشناوي يرفض المصالحة مع مصطفى قمر بعد أزمة أولاد حريم كريم

وقال  طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"مساء اليوم، "أدليت بتصريحات تليفزيونية عن العديد من الأفلام، وكان أغلبها انتقادا سلبيا".

وأضاف طارق الشناوي "نقابة الصحفيين عندما قامت بدعمي يعني أنها تقف مع حرية التعبير"، مشيراإلى أن السخرية أداة من أدوات التعبير.

صرحت بأن أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام التي رأيتها

وتابع : "صرحت بأن أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام التي رأيتها"، مردفا "على مدار التاريخ عندما ينجح المطرب يصور أفلام وليس العكس".

وأكمل طارق الشناوي "فوجئت بكم كبير من الشتائم ضدي بعد انتقادي لفيلم أولاد حريم كريم"، موضحا "لم ألتقِ بمصطفى قمر على الإطلاق".

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