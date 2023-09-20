طارق الشناوي: فوجئت بشتائم مصطفى قمر ضدي (فيديو)

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بعد انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم وهجوم مصطفى قمر عليه.

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"مساء اليوم، "أدليت بتصريحات تليفزيونية عن العديد من الأفلام، وكان أغلبها انتقادا سلبيا".

وأضاف طارق الشناوي "نقابة الصحفيين عندما قامت بدعمي يعني أنها تقف مع حرية التعبير"، مشيراإلى أن السخرية أداة من أدوات التعبير.

صرحت بأن أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام التي رأيتها

وتابع : "صرحت بأن أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام التي رأيتها"، مردفا "على مدار التاريخ عندما ينجح المطرب يصور أفلام وليس العكس".

وأكمل طارق الشناوي "فوجئت بكم كبير من الشتائم ضدي بعد انتقادي لفيلم أولاد حريم كريم"، موضحا "لم ألتقِ بمصطفى قمر على الإطلاق".