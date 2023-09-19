الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طارق الشناوي يرفض المصالحة مع مصطفى قمر بعد أزمة أولاد حريم كريم

طارق الشناوي
طارق الشناوي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في أغاني الفنان عمرو دياب الأخيرة، موضحًا أن كلماتها ليست بجودة كلمات أغانيه وقت بداياته، بجانب حديثه عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر.

txt

طارق الشناوي عن خلافه مع مصطفى قمر: اللي بيعمل رد فعل مالوش علاقة بالفعل عنده مشكلة

وقال طارق الشناوي خلال لقائه في أحد البرامج الشهيرة: ممكن يفشل ليك عمل أو غنوة وتلاقي الموجة مختلفة فتستوعبها زي عمرو دياب، وأحيانًا الشعراء اللي مع عمرو دياب بياخدوا الحكم اللي على التكاتك ويحطوها في أغنية في ملعب عمرو دياب.

 

وتابع: ممكن ياخدوا من موسيقى المهرجانات ويضيفوها للون عمرو دياب علشان يستمر على القمة، والاستمرار على القمة بيحتاج دايمًا أنك تستقبل الجديد، ولو عشت في حالة أن في مؤامرة وخناقة مش هتعمل حاجة.

 

كما أكد طارق الشناوي، أنه يرفض التصالح مع الفنان مصطفى قمر بعد أزمتهما الأخيرة، قائلًا: أنا زعلان على مصطفى قمر مش زعلان منه، وعلشان كده هاخد إجراءات نقابية وقانونية، طالما وصلنا لمرحلة السب والقذف العلني ملهاش حل غير القانون.

 

مواد متعلقة

طارق الشناوي عن خلافه مع مصطفى قمر: اللي بيعمل رد فعل مالوش علاقة بالفعل عنده مشكلة

إيرادات فيلم مستر إكس آخر ليلة عرض

المهن السينمائية تكشف الفيلم المصري المُرشح للأوسكار

فيلم "ع الزيرو" يحصد إيرادات متوسطة أمس

تامر عبدالمنعم يعلن عن ندوات تعريفية لمنح الدعوة المفتوحة للفنانين بالمحافظات

فيلم مرعي البريمو يحصد أكثر من 18 ألفًا.. أمس

فيلم أولاد حريم كريم يجمع 113 ألفًا.. أمس

إيرادات فيلم وش في وش آخر ليلة عرض
الجريدة الورقية