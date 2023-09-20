مانشستر يونايتد يقلص الفارق أمام بايرن ميونخ

سجل مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدف الأول في شباك مضيفه بايرن ميونخ الألماني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح البايرن في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح راسموس هويلاند في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح الشياطين الحمر من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس اولرايخ في الدقيقة 48.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ريجويلون، ديوجو دالوت.

الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.