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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يقلص الفارق أمام بايرن ميونخ

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

سجل مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدف الأول في شباك مضيفه بايرن ميونخ الألماني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح البايرن في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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بايرن ميونخ يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

ونجح راسموس هويلاند في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح الشياطين الحمر من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس اولرايخ في الدقيقة 48.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ريجويلون، ديوجو دالوت.

الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

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