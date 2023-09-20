بايرن ميونخ يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي متقدماً بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل أفضل وباغت بايرن ميونخ بهجوم ضاغط وأهدر راشفورد فرصة محققة في الدقائق الأولى.

استمرت معاناة بايرن ميونخ خاصة في الجانب الدفاعي طوال الربع ساعة الأولى ونجح اليونايتد في شن العديد من الهجمات الخطيرة.

بمرور الوقت تماسك بايرن ميونخ وبدء في الاستحواذ على وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 ليسجل ليروي سان الهدف الأول من تسديدته الأولى مستفيداً من الخطأ الفادح للحارس اندريه أونانا.

وبعد دقيقتين فقط وبعد مجهود فردي من جمال موسيالا نجح سيرجي جنابري في مضاعفة تقدم الفريق البافاري.

حاول اليوناتيد العودة في اللقاء وإستعاد توازنه في وسط الملعب بحثاً عن تسجيل هدف يقلص به الفارق قبل نهاية الشوط الأول دون جدوى لتنتهي الـ 45 دقيقة الأولى بنتيجة 2-0.