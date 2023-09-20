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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي متقدماً بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا.

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دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يضرب مانشستر يونايتد بهدفين

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل أفضل وباغت بايرن ميونخ بهجوم ضاغط وأهدر راشفورد فرصة محققة في الدقائق الأولى.

استمرت معاناة بايرن ميونخ خاصة في الجانب الدفاعي طوال الربع ساعة الأولى ونجح اليونايتد في شن العديد من الهجمات الخطيرة.

بمرور الوقت تماسك بايرن ميونخ وبدء في الاستحواذ على وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 ليسجل ليروي سان الهدف الأول من تسديدته الأولى مستفيداً من الخطأ الفادح للحارس اندريه أونانا.

وبعد دقيقتين فقط وبعد مجهود فردي من جمال موسيالا نجح سيرجي جنابري في مضاعفة تقدم الفريق البافاري.

حاول اليوناتيد العودة في اللقاء وإستعاد توازنه في وسط الملعب بحثاً عن تسجيل هدف يقلص به الفارق قبل نهاية الشوط الأول دون جدوى لتنتهي الـ 45 دقيقة الأولى بنتيجة 2-0.

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