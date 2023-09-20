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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بحادث تصادم في كفر شكر

بوابة الوفد الإلكترونية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حادث تصادم، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، والاستعلام عن حالة المصاب. 

 

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق بنها

   تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بمنطقة كفر عامر رضوان بنطاق مدينة كفر شكر أسفر عن مصرع «أحمد. ع»23 سنة و«كمال. م» 23 سنة وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل كانت في طريقها إلى اتجاه كفر شكر ودراجة نارية كان يستقلها شخصين في اتجاه مدينة بنها وتم تجنيب تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور وحفاظا على مصالح المواطنين.

طالب يتهم طبيبا بالإهمال الطبي بالقليوبية|ما القصه 

باشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في تحرير طالب علي صلاح بمدرسة سرياقوس الثانوية التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، محضرا ضد طبيب يتهمه فيه بالإهمال الطبي، وتسببه في بتر أحد أصابع قدميه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية،  إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ، بورود بلاغ من الطالب صلاح علي، يتهم فيه طبيبًا بأحد المستوصفات الطبية بدائرة المركز بالتسبب في قطع أحد اصابع قدميه.

وأشار الطالب في بلاغه، إلى أنه تعرض لحادث في أثناء ركوبه دراجه نارية، وعندما ذهب للطبيب خيط الجرح دون عمل أشعة له حيث انه كان به كسر  مما تسبب في غرغرينة له وتم بتره، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

القبض على قاتل صديقه في الخانكة 

في سياق مسبق ، صرحت جهات التحقيق بالقليوبية ، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص لقي مصرعه على يد زميله بدائرة مركز شرطة الخانكة بسبب خلافات مالية بينهما والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولا بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري.

وكشفت التحريات مقتل "محمد س م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار ناري من سلاح، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارا ناريا من سلاح وإصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

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