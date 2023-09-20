تحقق ميتا المدفوع للشركات ضعف تكلفة الأفراد

لم تعد خدمة التحقق المدفوعة من ميتا Meta مخصصة للأفراد فقط. تعمل الشبكة الاجتماعية على توسيع خدمة الاشتراك الخاصة بها لتشمل الشركات على Facebook وInstagram، وفي النهاية WhatsApp، حسبما أعلن مارك زوكربيرج خلال حدث "المحادثات" الخاص بالشركة.

تم إطلاق Meta Verified لأول مرة لفيسبوك وInstagram في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يكن متاحًا لأولئك الذين لديهم حسابات تجارية. لقد تغير هذا الآن، على الرغم من أن الشركات ستدفع مبالغ إضافية مقابل الخدمة مقارنة بأي شخص آخر. سيكلف التحقق لحساب واحد (سواء على Facebook أو Instagram) 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للاشتراكات عبر الهاتف المحمول أو 21.99 دولارًا أمريكيًا إذا تم الشراء عبر الويب. يمكن لأصحاب الأعمال الذين يقومون بالتسجيل على الويب أيضًا تجميع التحقق من Instagram وFacebook مقابل 34.99 دولارًا شهريًا. وهذا أكثر بكثير من تكاليف Meta Verified التي تتراوح بين 12 و15 دولارًا شهريًا للأفراد، ولكن من المرجح أن تتوقع ميتا أن أصحاب الأعمال سيكونون أكثر استعدادًا لدفع الفوائد الإضافية.

يحمل Meta Verified بعض أوجه التشابه مع Elon Musk's X Premium. فهو يمنح المشتركين علامة اختيار وتصنيفًا أعلى في نتائج البحث، بالإضافة إلى مسار سريع للوصول إلى قنوات دعم العملاء وحماية "استباقية" ضد انتحال الشخصية. وتخطط الشركة أيضًا لإدراج "الشركات التي تم التحقق منها من خلال Meta" في توصياتها داخل التطبيق على Facebook وInstagram.

تتوفر اشتراكات ميتا التي تم التحقق منها للشركات على WhatsApp.

عندما يتم إطلاق Meta Verified لتطبيق WhatsApp، فإنه سيتضمن بعض المزايا الإضافية، مثل دعم الأجهزة المتعددة لمحادثات العملاء والقدرة على إنشاء صفحة أعمال ستظهر في نتائج البحث على الويب. (لم تذكر Meta مقدار تكلفة حالة التحقق التي ستكلفها الشركات على WhatsApp.)

بالطبع، على عكس X Premium، يتطلب Meta من المشتركين التحقق من هوياتهم. بالنسبة للشركات، هذا يعني أن المشتركين سيحتاجون إلى تقديم دليل على ارتباطهم بالشركة، عبر رقم الهاتف أو مجال البريد الإلكتروني. تطلب الشركة أيضًا من المشتركين الاشتراك في المصادقة الثنائية وتلبية الحد الأدنى من النشاط. تقول Meta إنها ستبدأ بإتاحة الاشتراكات لأصحاب الأعمال في "بلدان اختبار محددة"، لكنها رفضت تسمية المواقع المحددة. من ناحية أخرى، سيتم طرح Meta Verified for WhatsApp في وقت ما "في المستقبل".

بالإضافة إلى توسيع Meta Verified، أعلنت الشركة أيضًا عن بعض التحديثات الأخرى للشركات التي تستخدم أدوات المراسلة الخاصة بها. سيتم توسيع عمليات الدفع داخل التطبيق على WhatsApp، المتوفرة حاليًا في البرازيل وسنغافورة، لتشمل التجار في الهند. سيدعم التطبيق الدفع ببطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل Razorpay.

قدمت الشركة أيضًا شيئًا يسمى "تدفقات WhatsApp" حتى تتمكن الشركات من إنشاء ميزات مخصصة مثل حجز المواعيد مباشرة من الدردشات داخل التطبيق. ستكون الميزة متاحة لمستخدمي WhatsApp Business "في الأسابيع المقبلة".