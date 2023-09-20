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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يضرب مانشستر يونايتد بهدفين

بايرن ميونخ ومانشستر
بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تسجيل هدفين متتاليين بشباك مانشستر يونايتد الإنجليزي لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا.

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ونجح ليروي ساني في تسجيل هدف التقدم للفريق البافاري بتسديدة قوية غالطت الحارس اونانا بالدقيقة 28 لتسكن الشباك بغرابة.

وبعد دقيقتين فقط أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني للبافاري بعد تسديدة ارضية من داخل منطقة الجزاء.

ويسعى بايرن ميونخ للحفاظ على رقمه المميز في السنوات الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ريجويلون، ديوجو دالوت.

الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

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