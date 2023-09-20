تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

يتابع المهنس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد لحظة بلحظة لجان المتابعة الميدانية التى جرى تشكيلها للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023

وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه جرى تشكيل اللجان لمتابعة المدارس بجميع الإدارات التعليمية الخمس و التأكد من جاهزية المدارس لإستقبال طلابها والاطمئنان على كافة الإجراءات منها التحقق من معايير الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية

وشدد عبدالعزيز على جميع اللجان المشكلة حال وجود أى مشكلات أو معوقات داخل المدرسة لا يتم المغادرة إلا بعد التأكد تماما من حلها وعدم التهاون بها ويجب العمل على حلها فوراً. يوضح السيد سيد عبد العزيز أنه يجب أن تكون المدارس جاهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب وتقديم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وتتمثل مهمة اللجان الميدانية في التحقق من الاستعدادات العامة للمدارس، بما في ذلك توفر الفصول الدراسية المؤمنة والنظيفة ومرافق النظافة العامة، وتوفر المياه والكهرباء وأنظمة التهوية الملائمة. كما يجب مراجعة إجراءات السلامة والأمان داخل المدارس، مثل وجود إخطارات الحرائق وأنظمة الإنذار، وكذلك الحماية من الحوادث الشخصية عن طريق توفر الفرق الأولية للإسعافات الأولية.

ويعتبر السيد سيد عبد العزيز أن وجود هذه اللجان يأتي في إطار اهتمام الإدارة التعليمية بجودة التعليم وسلامة الطلاب والمعلمين. وتمتنن الإدارة هذه الخطوة الإدارية لتوعية واستعداد المدارس، وفي حالة وجود أي مشكلات تتطلب التدخل الفوري، تتم متابعتها عن كثب وحلها بالتعاون مع الأطراف المعنية.

علاوة على ذلك، فإن اللجان الميدانية تهدف أيضاً إلى مراجعة وتقييم تنفيذ المناهج الدراسية وجودتها، بالتأكيد على أنها تتوافق مع معايير التعليم الوزارية. وبهذه الطريقة، يتم ضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب في المحافظة.

في النهاية، يعبر السيد سيد عبد العزيز عن ثقته في جاهزية المدارس وقدرتها على استقبال العام الدراسي الجديد، ويعتبر أن تطوير التعليم وتحسين البيئة التعليمية هو أحد الأهداف الهامة للإدارة التعليمية بالوادي الجديد. وبتعاون جميع الأطراف، سيتم توفير بيئة تعليمية مميزة تعزز تعلم الطلاب وتساهم في تحقيق نجاحهم في العام الدراسي المقبل.

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس