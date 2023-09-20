الزملوط يتابع تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية الجديدة، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.

وأوضح المحافظ أنه تم تعديل مسارات الخروج والدخول للميدان ومنسوب الشوارع الجانبية، وذلك في إطار خطة تطوير الميادين العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

كما تفقد خلال جولته مركز الميكنة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، موجهًا بحصر كافة المعدات والآلات الموجودة ومراجعة موقف صلاحيتها، للتنسيق مع الوزارة لصيانة وإصلاح المتعطل منها.

كما شدد اللواء الزملوط على أهمية توفير الدعم اللازم للمزارعين والمهندسين الزراعيين لتحسين الإنتاج الزراعي وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة. وأكد على ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وفي نفس السياق، تفقد اللواء الزملوط أيضًا ورشة تصنيع الأثاث الخشبي التابعة لجمعية مشاريع الإنتاج الحرفي بالمركز. وأشاد بالمجهودات المبذولة في تطوير هذه الورشة وتوفير فرص عمل للشباب في مجال الحرف اليدوية.

واختتم اللواء دكتور محمد الزملوط جولته بالتفقد النهائي لمشروع بناء مجمع تعليمي بالمركز، ووجه بضرورة الانتهاء منه في الموعد المحدد وبجودة عالية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

في النهاية، أشاد اللواء الزملوط بجهود الجهات المعنية في تنفيذ خطط التطوير وتحسين البنية التحتية في المركز. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مشرق لمحافظة الوادي الجديد وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

الزملوط يتابع أعمال تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة

الزملوط يتابع أعمال تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة

الزملوط يتابع أعمال تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة

الزملوط يتابع أعمال تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة

الزملوط يتابع أعمال تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة

الزملوط يتابع أعمال تطوير ميدان "الجمهورية الجديدة"ورفع كفاءة "الميكنة الزراعية " بالفرافرة