مفاجأة في عقد كين مع بايرن ميونخ

تحدث دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، عن مفاجأة بشأن عقد الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب السبيرز السابق بعد رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني.



وأنتقل كين إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي، في صفقة قياسية تعتبر الأغلى في تاريخ النادي البافاري، بعد أكثر من 10 سنوات داخل أسوار توتنهام.



أشار ليفي في تصريحاته لـ وسائل الإعلام الإنجليزية، أن نادي توتنهام لديه شرط إعادة شراء مدرج في عقد هاري كين مع بايرن ميونخ.



وتابع أنه يوجه الشكر إلى هاري كين على كل ما فعله من أجلنا، فهو مرحب بشكل دائم بعودته هو عضو محبوب ومقدر في عائلة توتنهام وإلى الأبد في تاريخنا.



وواصل أنه من المهم توضيح أن تركيز هاري كين الكامل يصب على بايرن فقط، ولا توجد توضيحات بشأن تفاصيل بنده حتى الأن.



يعتبر هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام، وحاول السبيرز استمراره مع الفريق، لكن رغبة الدولي الإنجليزي في الرحيل كانت الأقوى في حسم رحيله.

