الدكتور عبدالمنعم عوض وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بكلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة

في إطار حرص جامعة الازهر المستمر على تحقيق التطور والتحسين في مجال التعليم ورعاية الطلاب، قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بإصدار قرارًا هامًا يتعلق بتكليف الدكتور عبدالمنعم عوض بمنصب نائب رئيس قسم شؤون التعليم والطلاب بالجامعة. يُعد الدكتور عوض من أبرز الأساتذة في مجالات العقيدة والفلسفة، وقد تم اختياره لهذا المنصب الرفيع بناءً على خبراته وكفاءته العالية في المجال.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الجامعة للتطوير المستمر وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز روح الابتكار والتفوق الأكاديمي، وتوفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة للطلاب في جميع جوانب حياتهم الأكاديمية والاجتماعية.

من المتوقع أن يقوم الدكتور عبدالمنعم عوض بتنسيق وتنمية الجوانب الأكاديمية للطلاب، بالإضافة إلى توفير الإرشاد والتوجيه اللازمين لهم. سيعمل أيضًا على تطوير البرامج الأكاديمية والتعليمية بالاعتماد على آخر التطورات والأبحاث في هذا المجال.

كما سيتولى الدكتور عوض مسؤولية تنظيم النشاطات الطلابية والثقافية والاجتماعية، بهدف تعزيز المشاركة الطلابية وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والقيادية. سيعمل أيضًا على توفير بيئة جامعية تشجع على التعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب، وتعزيز روابط الانتماء والولاء للجامعة.

من المتوقع أن يقوم الدكتور عبدالمنعم عوض بتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع المحلي. سيعمل على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وتطوير شبكة العلاقات الخارجية للجامعة، بهدف تحقيق التعاون البناء وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية.

إن تكليف الدكتور عبدالمنعم عوض بمنصب نائب رئيس قسم شؤون التعليم والطلاب يأتي استجابةً للتحديات الحالية في مجال التعليم العالي والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع. يعكس هذا القرار رؤية الجامعة في توفير فرص متساوية وتنمية متوازنة للطلاب، وتحقيق إشراكهم الفعّال في تطوير الجامعة والمجتمع بشكل عام.

نتطلع إلى استمرار العمل بروح التعاون والتفاني في العمل من قبل الجامعة والدكتور عبدالمنعم عوض، بما يعزز المستوى التعليمي والأكاديمي ويسهم في تحقيق الريادة والتميز في جامعة الأزهر.