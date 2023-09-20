الجمعة .. بدء فعاليات المؤتمر الدولي السادس لعلوم بنين الأزهر بأسيوط

تنطلق بعد غد الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي السادس، الذي تنظمه كلية علوم الطفل جامعة الأزهر بأسيوط، تحت عنوان: آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2023)، والذي سيعقد والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2023م. بمدينة الغردقة. صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وقال الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ينعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. شريف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد الملك نائب الرئيس. رئيس جامعة شئون الصعيد بأسيوط، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر من أهم وأبرز المؤتمرات الدولية التي تعقد في جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي السادس يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين. كلية العلوم للطفل جامعة الأزهر بأسيوط، كأول كلية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، والعديد من الجامعات والمراكز البحثية. (كهيئات علمية) والهيئات الصناعية والاستثمارية (كهيئات مالية) من داخل مصر وخارجها. ويتعلق الأمر بتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية في هذه الجهات، مشيراً إلى أنه من خلال رؤية ورسالة الكلية حقق المؤتمر، على مدى خمس دورات متتالية، نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين والدول الأجنبية والعرب الذين شاركوا. شارك. في الجلسات العلمية للمؤتمر. وشملت النجاحات السابقة للمؤتمر أيضًا قوة الأوراق البحثية. والتي تم عرضها ومناقشتها في المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يسعى خلال دورته الحالية إلى تأكيد هذه النجاحات وتأكيد مكانته بين المؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما ظهر بقوة من خلال أعداد الباحثين الذين تنافسوا للمشاركة في المؤتمر رغم الظروف الاقتصادية. التي يواجهها العالم. اذهب عبر. ويشارك المؤتمر في دورته الحالية حتى الآن أكثر من 250 باحثًا يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم.

وأوضح أن المؤتمر يقدم من خلال هذا البحث رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل عملية البحث العلمي. أن نكون المحرك الحقيقي للتنمية الشاملة من خلال طرح التطورات وتقديم الحلول والمقترحات، والثقة بالباحثين وتصوراتهم لتطوير وتحليل وترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وأعلن عميد كلية العلوم أن المؤتمر يتضمن العديد من المواضيع منها: الرياضيات وتطبيقاتها، الاتجاهات الحديثة في الفيزياء وتطبيقاتها، الاتجاهات الحديثة في الكيمياء وتأثيرها على الحياة، الأبحاث المتقدمة في علوم النبات والميكروبيولوجي، بالإضافة إلى علوم الأرض، والبحث في علوم الحيوان الأساسية والتطبيقية، والعلوم البيئية والزراعية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بإضافة محور جديد ولأول مرة وهو محور دور العلماء العرب والمسلمين في العلوم الأساسية خاصة في ظل مشاركة باحثين أجانب من مختلف دول العالم. . العالم، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر تتناول التنمية المستدامة والتغير المناخي وإعادة التدوير وغيرها من ورش العمل. مضيفًا أنها تسعى إلى مراجعة أولويات البحث العلمي؛ دعماً لجهود الدولة المصرية والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي بشكل خاص.

ويستضيف المؤتمر العديد من المتحدثين المتميزين من جميع أنحاء العالم؛ التفاعل مع الخبراء في مجالاتهم وتعزيز التعاون متعدد التخصصات؛ بهدف مواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع، يشجع المؤتمر تبادل الأفكار الجديدة والمبتكرة بين المشاركين وجهاً لوجه؛ تعظيم الفائدة العلمية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون المستقبلي.