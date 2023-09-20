ضبط 33 قضية سلاح نارى و7 قضايا اتجار مخدرات فى أسيوط

تمكنت قوات الأمن في مديرية أمن أسيوط من إحباط العديد من الجرائم خلال الفترة الماضية. حيث تم ضبط مجموعة من الأسلحة النارية في 33 قضية مختلفة، والتي تضمت 15 بندقية آلية و17 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 19 فرداً محلياً وكمية من الطلقات. وقد تم القبض على 33 مشتبهاً بهم، من بينهم 18 يملكون سوابق جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط سبع قضايا تتعلق بتجارة المخدرات، حيث تم ضبط كمية من الحشيش وزنت 1.585 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من المخدر المعروف باسم "الشابو". وتم القبض على سبعة مشتبه بهم في هذه القضايا، من بينهم خمسة يملكون سوابق جنائية.

كما تم تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية المتنوعة، حيث بلغ إجمالي الحكم القضائي المنفذ 273 حكماً. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه بهم وتقديمهم إلى النيابة لمتابعة التحقيقات وتقديمهم للعدالة.

تأتي هذه الحملات الأمنية في سياق جهود الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام العام في محافظة أسيوط. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في المستقبل لضمان سلامة المجتمع ومحاربة الجريمة.

في محافظة أسيوط. تأتي هذه الحملة الأمنية في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ومكافحة الجريمة.

تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ الحكم القضائي وتأمين الأمن وتطبيق القانون. ويعكس هذا الإنجاز التزام الأجهزة الأمنية بمكافحة الجريمة وحماية المجتمع. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات الأمنية للحد من الجريمة وإعمار الأمان في مدينة أسيوط.