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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمة بانتحال شخصية القاضي بهاء المري

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قضت الدائرة الثانية بـ محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة اليوم 20 سبتمبر 2023، سيدة بالسجن 3 سنوات وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بانتحال شخصية القاضي بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، عبر حساب على واتساب

 

السجن 3 سنوات.. للمتهمة بانتحال شخصية القاضي

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​بدأت أحداث الواقعة خلال شهر يوليو الماضي بقيام سيدة بتهديد مصري يعمل بالكويت لابتزازه ماليا، ثم اصطنعت حسابا على تطبيق واتس آب نسبته زورا للقاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة، وأخذت تراسل منه الشخص ذاته ليستجيب لطلباتها.

تشكك المجني عليه في الأمر وتحدث مع عدد من المصريين في الكويت مستبعدا أن يكون القاضي المذكور هو الذي رآه في المحاكمة الشهيرة في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

​تواصل أحد المصريين مع المستشار المري الذي أبلغ السلطات المصرية عن الواقعة وعلى الفور قامت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برصد الحساب المزور وتحديد نطاق استخدامه ورصدت مستخدم الخط فتبين أنه المتهمة دعاء عادل نفادي بمنطقة الحوامدية بالجيزة وبعد تقنين الإجراءات أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق وقدمتها للمحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة التي قضت اليوم 20 سبتمبر 2023 بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

 

كما حرر الطالب علي صلاح بمدرسة سرياقوس الثانوية التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، محضرا ضد طبيب يتهمه فيه بالإهمال الطبي، وتسببه في بتر أحد أصابع قدميه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من الطالب صلاح علي، يتهم فيه طبيبًا بأحد المستوصفات الطبية بدائرة المركز بالتسبب في قطع أحد اصابع قدميه.

وأشار الطالب في بلاغه، إلى أنه تعرض لحادث في أثناء ركوبه دراجه نارية، وعندما ذهب للطبيب خيط الجرح دون عمل أشعة له حيث انه كان به كسر  مما تسبب في غرغرينة له وتم بتره، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

 

 

 

 

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