تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل صديقه بطعنة نافذة في القلب، بسبب خلافات بينهما، في قرية ميت الخولي دائرة المركز.

ايقاع المتهم بإنهاء حياة صديقه في الدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد صديقه بقرية ميت الخولي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى عمر محمد السيد، ويبلغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم في قرية ميت الخولي دائرة المركز، وأصيب بطعنة نافذة في يسار الصدر سددها له زميله ويدعى ف.س.م. ويبلغ 17 عامًا، بسبب خلافات بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق والتي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

"الداخلية" .. كشف تفاصيل قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه علي يد 3 متهمين

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 3 متهمين بينهم سيدة متورطين في غسل أموال قرابة النصف مليار جنيه من تجارة المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل المشاجرة

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات" إحدى الدول)، وبحوزتهم (2 عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

وتبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثاني بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدي على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.