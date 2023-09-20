محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بزيارة مدرسة النيل المصرية الدولية في مدينة أسيوط الجديدة لمتابعة سير الدراسة. شاهد العديد من الأنشطة المدرسية خلال جولته الميدانية لتفقد المدارس في المحافظة، بما في ذلك المدارس الدولية والاستعدادات لاستقبال الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية. رافقه خلال الزيارة عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأيمن أبوعقرب، مدير إدارة الفتح التعليمية، والدكتور عماد العجان، مدير مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة.

بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بمشاهدة عرض فني "فرعوني" لرياض الأطفال في المدرسة، ثم شاهد بعض الفقرات الفنية والغنائية لطلاب وطالبات المدرسة الذين استقبلوه برفع الأعلام والورود. ثم تم ترديد السلام الوطني والنشيد الوطني مع الطلاب والعاملين في المدرسة. شاهد المحافظ عروض الجمباز للأطفال وعروض فنية ورياضية، ثم تفقد بعض الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية بمشاركة المعلمين والطلاب. كما قام بزيارة بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة، وأشاد بالعروض الرياضية والفنية التي قدمها الأطفال والطلاب.

تم تكريم المحافظ وتقديم درع المدرسة له، وتم تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعميد كلية تربية نوعية، وعميد كلية التربية في جامعة أسيوط، ومدير الإدارة التعليمية بالفتح، تقديرًا لجهودهم في دعم المدرسة. تم أيضًا تكريم بعض العاملين المتميزين في المدرسة ومنحهم شهادات تقدير.

خلال الزيارة، التقى المحافظ بقادة المدرسة والموظفين وبعض الطلاب والطالبات وحثهم على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والتعليم. كما حثهم على ترديد النشيد الوطني في طابور الصباح يوميًا لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن. أكد أنه سيستمر في زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في القرى والمراكز والمدن الجديدة للتأكد من سير العمل والاستعداد للعام الدراسي الجديد. طالب قادة مديرية التربية والتعليم بتكثيف المتابعة الميدانية والاهتمام بجميع المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والمراكز. وشدد على ضرورة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها يوميًا قبل وبعد اليوم الدراسي والتأكد من سلامة بوابات التعقيم في المدارس. كما طلب من مديري الإدارات التعليمية والمدارس التعاون مع الجهات المعنية لتنظيف خزانات المياه بشكل مستمر والحفاظ على نظافة الحمامات والفصول والمعامل وتكثيف أعمال النظافة بشكل مستمر. وأمر اللواء عصام سعد قادة مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة في المدارس لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد. وأكد على ضرورة مراجعة جميع التجهيزات في المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكد من توافر جميع التجهيزات التعليمية. وطلب تكثيف حملات التفتيش والمتابعة في جميع المدارس والمنشآت التعليمية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والموظفين في تلك المؤسسات.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة لمتابعة تقدم الدراسة