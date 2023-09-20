نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح المؤتمر السنوي لقسم الباثولوجيا

ثمن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية في خدمة قطاع الطب ودعم الجيش الأبيض؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب البنين بالقاهرة

يقام المؤتمر تحت عنوان: (اعتماد المختبرات السريرية الحاضر والمستقبل) برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور سلامة سعد عبد اللطيف، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية رئيس المؤتمر.

ورحب صديق بحضور المؤتمر جميعا من أساتذة الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وأطباء وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، مؤكدًا على أهمية العلم والسعي في طلبه.

كلمة الدكتور حسين أبو الغيط

ورحب الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بالحضور جميعا، وأشاد بجهود قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والذي يقوم علي خدمة 30 قسما إكلينيكا ليل نهار دون كلل أو ملل، مؤكدًا على أن ذلك قد تجلي واضحا وقت تفشي جائحة كورونا.

وثمن أبو الغيط جهود القامات العلمية الكبيرة من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية في نهضة وتطور ورفع تصنيف الكلية حتى أصبحت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ووجه الدكتور سلامة سعد عبد اللطيف، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية رئيس المؤتمر، الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لدعمهم الكامل لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وأوضح عبد اللطيف أن المؤتمر يهدف إلى الوصول للجودة الشاملة.

وفي ختام افتتاح المؤتمر قام الدكتور سلامة سعد عبد اللطيف بتكريم القامات العلمية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح المؤتمر السنوي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.