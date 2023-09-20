الاتحاد والفتح قمة مصغرة تتزين بالأرقام قبل لقاء الجولة السابعة "تقرير"

يخوض الاتحاد مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الفتح ، في لقاء يجمع بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة السابعة من من منافسات الدوري السعودي للمترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، في مواجهة عرفت بالأرقام مؤخرًا.

أرقام من مباراة الاتحاد والفتح قبل لقاء الجولة السابعة

مواجهة الاتحاد أمام الفتح تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأرقام من 10 لقاءات جمعت بين الفريقين.

حقق نادي الاتحاد الفوز في 5 مواجهات بينما نجح نادي الفتح في الفوز مرتين وحضر التعادل في 3 مباريات.

سجل الاتحاد 27 هدف في المواجهات العشرة الأخيره أمام نادي الفتح، بينما سجل الضيوف 16 هدف، لم تخرج المباراة سلبيه فيها بأي لقاء، كما كان هناك لقاء وحيد من بين الـ 10 مباريات خرج أحد الطرفين منه دون أن يسجل، وكان في 2021 حين فاز الاتحاد 3-0.

شهدت المواجهة بين الفريقين 4 ضربات جزاء وكانت على لاعبي نادي الفتح ليحصل عليها العميد وتم تسجيل 3 منها والرابعة أهدرها اللاعب عبدالإلة المالكي.

بطاقات ملونة بالجملة

شهدت المواجهة بين الفريقين 31 بطاقة صفراء خلال أخر 10 مباريات كان النصيب الأكبر فيها على لاعبي نادي الفتح بـ 16 بطاقة، بينما تم احتساب 6 بطاقات حمراء فيها بواقع 3 على كل فريق، من بينها بطاقة حمراء مباشرة وحيدة كانت على زياد الصحفي.