كارثة طبيعية تهدد حياة ملايين البشر

حذر عدد من العلماء من كارثة طبيعية تهدد ملايبن البشر وتتمثل في ذوبان الأنهار الجليدية وما يعقبه من عودة ظهور فيروسات قديمة إلى العالم، عقب خمودها لألاف السنين تحت الجليد.

وأكد العديد من العلماء، بحسب تقرير نشرته فناة العربية أن الفيروسات القديمة الخاملة في الجليد تستعد للظهور من جديد والانتقال إلى البشر بعد ذوبان التربة الصقيعية، والتي تحمل طياتها ميكروبات أطلق عليها الخبراء اسم الغزاة المسافرين عبر الزمن .

ذوبان الجليد والفيروسات

ودعا العلماء إلى ضرورة إيجاد لحلول سريعة تحد من انتشار هذه الفيروسات نظرا لارتفاع معدلات ذوبان الأنهار الجليدية، والتي قد تمنح الميكروبات الدقيقة فرصة للعودة لحياة البشر .

ذوبان جليد القارة القطبية

من ناحية أخرى يترقب العلماء تزايد ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية والذي يبطئ من تدفق المياه عبر محيطات العالم، وربما يكون له أثر كارثي على المناخ العالمي وسلسلة الغذاء البحرية وحتى في استقرار الجروف الجليدية.

وتسهم "دورة التقلب" بالمحيطات، التي تدفعها حركة المياه الأكثر كثافة نحو قاع البحر، في توصيل الحرارة والكربون والأكسجين والمغذيات الحيوية حول العالم.

لكن تدفقات مياه المحيط العميقة من القارة القطبية الجنوبية ربما تتراجع بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، بحسب دراسة منشورة حديثًا في الدورية العلمية (نيتشر).

وفي ظل تزايد درجات الحرارة، تتسرب المياه العذبة الناتجة عن ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى المحيطات، مما يقلل من ملوحة مياه السطح وكثافتها ويقلل التدفق الهابط إلى قاع البحر.