عاجل
عباس شراقي: سد النهضة يُدخل السودان ومصر دائرة الطوفان
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كارثة طبيعية تهدد حياة ملايين البشر

ذوبان الجليد
ذوبان الجليد

حذر عدد من  العلماء من كارثة طبيعية تهدد ملايبن البشر وتتمثل في ذوبان الأنهار الجليدية وما يعقبه من عودة ظهور فيروسات قديمة إلى العالم، عقب خمودها لألاف السنين تحت الجليد.

txt

حفرة ياتاجايكا.. ذوبان الجليد في أكبر منخفض صقيعي بالعالم

txt

قمة تحطيم الجليد.. كواليس اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس الصيني

وأكد العديد من العلماء، بحسب تقرير نشرته فناة العربية أن الفيروسات القديمة الخاملة في الجليد تستعد للظهور من جديد والانتقال إلى البشر بعد ذوبان التربة الصقيعية، والتي تحمل طياتها ميكروبات أطلق عليها الخبراء اسم الغزاة المسافرين عبر الزمن .

 

ذوبان الجليد والفيروسات

ودعا  العلماء  إلى ضرورة إيجاد لحلول سريعة تحد من انتشار هذه الفيروسات نظرا لارتفاع معدلات ذوبان الأنهار الجليدية، والتي قد تمنح الميكروبات الدقيقة فرصة للعودة لحياة البشر .

ذوبان جليد القارة القطبية

من ناحية أخرى يترقب العلماء  تزايد ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية والذي يبطئ من تدفق المياه عبر محيطات العالم، وربما يكون له أثر كارثي على المناخ العالمي وسلسلة الغذاء البحرية وحتى في استقرار الجروف الجليدية.

وتسهم "دورة التقلب" بالمحيطات، التي تدفعها حركة المياه الأكثر كثافة نحو قاع البحر، في توصيل الحرارة والكربون والأكسجين والمغذيات الحيوية حول العالم.

لكن تدفقات مياه المحيط العميقة من القارة القطبية الجنوبية ربما تتراجع بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، بحسب دراسة منشورة حديثًا  في الدورية العلمية (نيتشر).
وفي ظل تزايد درجات الحرارة، تتسرب المياه العذبة الناتجة عن ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى المحيطات، مما يقلل من ملوحة مياه السطح وكثافتها ويقلل التدفق الهابط إلى قاع البحر.

 

مواد متعلقة

السعودية.. أمطار وسقوط حبات من الثلج بمنطقة السودة

ذوبان جليد أكبر منخفض صقيع في العالم| شاهد

الجريدة الورقية