البيت الأبيض يُعلّق مُجددًا بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض "جون كيربي"، بأن الولايات المتحدة "لا تتخلف أبدا" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف كيربي ردًا على سؤال مفاده بأن "الولايات المتحدة متباطئة بالإمداد لكييف التي اضطرت إلى انتظار الدبابات لعدة أشهر، وعدم تسلمها لغاية الآن مقاتلاتF-16"، "لا تلكؤ من قبلنا بإمدادات كييف بالأسلحة أنا أختلف بشدة مع هذا الطرح".

وشدد أن القوات الأوكرانية تلقت كل ما طلبته لتنفيذ الهجوم.

وكان كيربي قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط ترضي واشنطن.

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إيران

أطلقت "السُلطات الإيرانية"، سراح خمسة مواطنين أمريكيين، كجزء من صفقة تبادل الأسرى وهم الآن يُغادرون إيران على متن طائرة، حسبما أفاد البيت الأبيض، مساء الإثنين.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: "إنهم (المواطنون الأمريكيون) ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، إنهم على متن طائرة. لا نعرف بعد كيف حالهم. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم مرتاحون للغاية". وأضاف أنه خلال ساعة تقريبًا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بالهبوط مؤقتًا خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى الوطن.

وكجزء من صفقة التبادل، ستقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن خمسة إيرانيين وفك تجميد 6 مليارات دولار للاستخدام الإنساني.