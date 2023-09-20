الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تاياني: نواجه موقفًا صعبا للغاية بأفريقيا بسبب الهجرة ونحتاج نفوذ أمريكي أكبر هناك

نائب رئيسة الوزراء
نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه موقفًا صعبًا في أفريقيا، داعيًا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف تواجدهم في القارة السمراء، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "إيطاليا تشهد موقفًا صعبا للغاية بسبب أزمة الهجرة"، موضحا "إن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متفجر، وعلينا أن نعمل من أجل الاستقرار. ونحتاج أيضًا إلى التزام الأمم المتحدة بالعمل من أجل الاستقرار والسلام ومكافحة الهجرة غير الشرعية".

وشدّد على أنه "من المهم أيضًا إشراك الولايات المتحدة، لأن الوجود الأمريكي في إفريقيا مهم جدًا. يجب أن يكون لدينا عدد أقل من روسيا والصين، والمزيد من أوروبا وأمريكا".

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