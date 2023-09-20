غيابات بالجملة تضرب تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

استقر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي الفتح، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كشف نادي الاتحاد من خلال حسابة الرسمي عن تفاصيل إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله في بيان رسمي، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية أظهرت عن تعرضه لإصابة في الكتف، بالإضافة إلى كريم بنزيما الذي لم يشارك في تدريبات الجماعية لتعرضه لوعكة صحية.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفتح

ومن المتوقع أن يستبعد نونو سانتو النجم الفرنسي كريم بنزيما من التشكيل حتى لا يغامر به في ظل عدم استعداده الكامل للمواجهة، على أن يدخل هارون كمارا التشكيل الأساسي في مواجهة الفتح، بالإضافة إلى استمرار غياب إيجور كورنادو عن صفوف النمور.

ويشهد تشكيل نادي الاتحاد عودة مارسيلو جروهي للتشكيل الأساسي بعدما غاب عن المواجهة الماضية بسبب معاناته من الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرم: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مدالله العليان فيبي لويس وحسن كادش وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود.

في خط الوسط: نجولو كانتي وفابينيو.

في خط الوسط الهجومي: رومارينيو وصالح العمري.

في خط الهجوم: هارون كمارا.

تقام مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب عبدالله الفيصل يمكنكم مشاهدة اللقاء من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي.