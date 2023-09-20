تشكيل الجونة لمواجهة سموحة في الدوري المصري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء سموحة على ستاد الاسكندرية مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي في الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل الجونة لمباراة سموحة في الدوري المصري

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود

في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز

في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.

وصلت حافلة الجونة منذ قليل على ستاد الاسكندرية استعدادًا لمباراة سموحة في الأسبوع الأول من الدوري النيل، وعاين لاعبي الجونة أرضية ملعب المباراة للمعاينة قبل عملية الاحماء.

موعد مباراة الجونة وسموحة في الدوري المصري

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .