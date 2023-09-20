سموحة يخشى مفاجآت الدوري المصري أمام الجونة الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام نظيره الجونة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، مساء اليوم، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأول بالمسابقة لموسم 2023 ـ 2024.

ويسعي فريق سموحة الى تحقيق انطلاقة قوية بالدوري الموسم الحالي، فيما حذر أحمد سامي المدير الفني اللاعبين من الاخفاق أو الاستهانه بالخصم، وتجنب مفاجآت البطولة.

وأكد مدرب سموحة على اللاعبين ضرورة تنفيذ التعليمات الفنية والخططية داخل المستطيل الأخضر، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية منذ بداية مشوار المسابقة.

موعد مباراة سموحة والجونة في الدوري المصري

ويقام لقاء سموحة والجونة بالجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والجونة

وتذاع مباراة سموحة والجونة في الدوري المصري الممتاز بالجولة الأولى التى تجمعهما على ملعب الإسكندرية عبر شاشة أون تايم سبورتس، التى تبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورتس 1.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سموحة على النحو التالي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان و حسن تيمور

خط الدفاع: شريف رضا واحمد حكم و محمد مغربي و ميدو مصطفى و محمود وحيد و احمد جمال .

خط الوسط : حسن دحدوح و اسلام جاير وحمدي علاء و احمد خالد ومصطفى البدري و حسين فيصل وعمرو قلاوة

خط الهجوم : حسام حسن و عبد اللطيف بن قسو و محمد سعيد و محمد عصام و فادي فريد .

الجدير بالذكر أن، سموحة يشارك في بطولة الدوري للمرة الثالثة عشرة على التوالي وسبق ان حقق الفريق المركز الثاني موسم ٢٠١٣ / ٢٠١٤ والمركز الثالث موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .