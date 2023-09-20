قامت إدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية ، بمديرية أمن سوهاج، بإلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من شخصين يقيمان بناحية قرية البلابيش بحوزتهما كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 500 جرام و2 هاتف محمول وسلاح أبيض وسيارة في كيمن أعد لهم.

إيقاع "عصابة الشابو" في قبضة الأمن بسوهاج

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنهما وتم ضبطهما متلبسين بالحرز والحيازة.

كانت البداية بورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام تشكيلا عصابيا يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام ص . م . م . ص عاطل ويقيم البلابيش المستجدة، وم . م . م . إ عاطل ويقيم بذات العنوان بجلب كمية من مخدر الشابو لترويجها على عملائهما من راغبى الكيف.

وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك، وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة بكمين أعد لهما بمدينة أخميم الجديدة وبحوزتهما 500 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالى 1650 جنيها وهاتفين محمولين و2 سلاح أبيض وسيارة تمناية.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط ، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع والسيارة للتنقل، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بينهم سيدة متورطين في غسل أموال قرابة النصف مليار جنيه من تجارة المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وذلك عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.