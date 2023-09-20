حسام أشرف يقود تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق لبلدية المحلة، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب في المباراة الذي تقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري المصري الممتاز .

اقرأ أيضًا.. .

تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمباراة المقاولون العرب

في حراسة المرمي : محمود ماهر .

في خط الدفاع: محمد عمر الرزاق _ محمد صابر _ أحمد رضا _ حسام حسن .

في خط الوسط : يوسف حسن _ ماجد هاني _ عبد الرحمن اللاهوي.

في خط الهجوم : حسام أشرف _ عبد الرحمن سمانة _ عبد الناصر ديمارية .

وصلت حافلة بلدية المحلة منذ قليل إلى استاد المقاولون العرب استعدادًا للقاء المقاولون العرب استعدادًا في الجولة الأولي في الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء 20 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .