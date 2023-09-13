السماء تلمع بمشاهد فلكية رائعة نهاية الأسبوع.. تابعوها

يلتقي عشاق رصد النجوم ومحبي العلوم الفلكية يومي الخميس والجمعة 14 و15 سبتمبر، في ليلة خالية من وجود القمر، بمشهد رائع لحزام درب التبانة بعد غروب الشمس وبداية الليل وهو يزين قبة السماء.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الرؤية مناسبة للراصدين من المناطق البريه في إجازة نهاية الأسبوع بعيداً عن أضواء المدن، لافتة إلى أن كل نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة في كل جزء من السماء يوجد ضمن مجرتنا، وكل ليلة من حياتنا هي ليلة تحت درب التبانة .

وأوضحت الجمعية، أن حزام درب التبانة شريط براق وضبابي من النجوم، بعرض حوالي 100.000 سنة ضوئية وبسماكه 1000 سنه ضوئية فقط، يمكن رؤية ذلك الحزام المرصع بالنجوم في كافة الوطن العربي خلال الفترة الحالية وعند النظر اليه فنحن ننظر جانبيا إلى المستوى النحيل لمجرتنا درب التبانة.

وأشارت الجمعية الفلكية، إلى أن حزام درب التبانة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة من داخل المدن، لذلك يجب الابتعاد إلى مناطق مظلمة بشكل كافي، لرؤيته دون الحاجة لاستخدام تجهيزات خاصة.

ولفتت الجمعية، إلى أن سكان مدينة جدة يمكنهم الاستمتاع برؤية النجوم في (وادي القمر) نحو الشمال، ويفضل أن يكون الرصد في ليلة يكون القمر فيها غير موجود في السماء كما هو الحال الليلة او في الليالي المقبلة.

لذلك من السهل رؤية درب التبانه ويمكن ملاحظة أن الجزء الغني بالنجوم، يكون باتجاه الأفق الجنوبي باتجاه مجموعة نجوم العقرب وهذا هو الاتجاه نحو مركز مجرتنا، ويمكن رؤية محطة الفضاء الدولية وبعض الأقمار الصناعية وهي تعبر السماء أو رؤية بعض الشهب العابره وربما تتحطم أمامك كره نارية، أو قد تعثر على حجر نيزكي قادم من عالم اخر.