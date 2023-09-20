ليس الأول.. حارس لاتسيو يكشف تفاصيل هدفه في أتلتيكو مدريد

تحدث إيفان بروفيديل حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي عن الهدف الذي سجله في شباك نادي أتلتيكو مدريد، والذ تم تسجيله في الدقيقة 95 من عمر المواجهة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

حارس لاتسيو يكشف تفاصيل هدفه في أتلتيكو مدريد

وسجل بروفيديل هدف رائع لنادي لاتسيو بعدما كانت الكرة ركلة ركنية للنادي الإيطالي من الجهة اليسري ثم ترتطم في يد مدافع أتلتيكو مدريد لتخرج وتصل للاعب لويس البيرتو لاعب وسط البيانكو أزوري ليرسلها داخل منطقة الجزاء ويسجلها إيفان بروفيديل.

وقال إيفان بروفيديل حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي عن هدفه في شباك أتلتيكو مدريد: "كان هناك الكثير من الضغط علينا، ثم سألت عن التوقيت والمدة المتبقية من المباراة، فأخبروني أنه لم يتبق إلا القليل، فتقدمت للهجوم".

أضاف إيفان بروفيديل حارس لاتسيو: "لم أتصور ما فعلته بعد، يمكنك القول إنني استوحيت مهارة التسجيل من إيموبيلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو".

هدف حارس لاتسيو ليس الأول في مسيرته

هدف حارس لاتسيو ليس الأول في مسيرته فسبق أن أحرز إيفان بروفيديل هدفًا مع نادي أسكولي في الدقائق الأخيرة خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ضد يوفي ستابيا في فبراير عام 2020.

هدف بروفيديل حارس لاتسيو