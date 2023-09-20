الداخلية يجني أول ثلاث نقاط بالدوري على حساب إنبي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية على نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري " دوري النيل " .

هدف الداخلية أمام إنبي

أحرز الهدف الوحيد في هذا المبارة عبدالعزيز السيد لاعب الداخلية في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد رمية تماس طولية لصالح الداخلية سددها محمد الظريف من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع، لتصل إلى زيزو ليسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة يجني الداخلية أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري " دوري النيل ".

يذكر أن أعلن الجهاز الفنى لفريق الداخلية بقيادة ميمي عبدالرازق، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، في الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023-2024.

و جاء تشكيل الداخلية التالي:-

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر، وكريم يحيى

خط الوسط: كمبادي، محمود عبدالعزيز، ومحمود السيد.

خط الهجوم: على الزهدي، محمد أسامة، ومحمد علاء.