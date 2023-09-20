كريستيانو رونالدو يوجه رساله للجماهير الإيرانية

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنصر السعودي، رسالة للشعب الإيراني، وذلك بعد مباراة فريقه مع الفريق الإيراني برسبوليس.

كريستيانو رونالدو للشعب الإيراني

وقال كريستيانو رونالدو في تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " من الرائع تحقيق الفوز على برسبوليس الإيراني".

وأضاف كريستيانو رونالدو "شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا".

وأتم كريستيانو رونالدو "هذا الترحيب الحار كان لا يصدق".

وتُعد مواجهة بيرسبوليس وضيفه النصر على ملعب أزادي في طهران، الأولى التي يلعب فيها فريق سعودي في إيران، منذ أن التقى الفريقان نفسهما في أبريل عام 2015، ولكنها أقيمت دون جمهور تنفيذًا لعقوبة فرضها الاتحاد القاري في بطولة 2020ـ2021.

وعاد نادي النصر السعودي بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب برسبوليس الإيراني.

وفاز النصر على برسبوليس بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.