سلطان الجابر: التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية

قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، مؤكدا القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.

وانتقد "الجابر" استمرار الاقتصادات الغربية المتقدمة لفشلها في الوفاء بتعهداتها في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة للعالم النامي، مسلطا الضوء بشكل خاص على الخلل في التوازن بين أفريقيا وباقي العالم فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر.

تغير المناخ

وتابع: "دول أفريقيا الـ54، هي الأقل فعلًا للتسبب في تغير المناخ، ومع ذلك، فإنهم يعانون من أسوأ العواقب"، مشددا على أن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، قائلا إن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.

وأكد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، أن معالجة الفجوة المالية هي أولوية قصوى لرئاسة COP28.

يذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن مبادرة جديدة بالشراكة مع Africa50، وهي منصة الاستثمار في البنية التحتية لعموم أفريقيا، لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة التي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

توفير الطاقة النظيفة

وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العام الماضي، والمعروفة باسم الاتحاد 7، لتوفير الطاقة النظيفة لـ 100 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2035.

وقال آلان إيبوبيس، الرئيس التنفيذي لـ Africa50، إن إعلان الإمارات العربية المتحدة الأخير عن الطاقة المتجددة هو "تغيير حقيقي لقواعد اللعبة بالنسبة لقدرة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وطريق نحو صافي الصفر".

وأعرب "أيبوبيس" عن أمله في أن تساعد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا 50 "بشكل كبير في زيادة عدد المشاريع القابلة للتمويل، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتسريع تنفيذ البنية التحتية المستدامة".

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المقبل، وسيكون تمويل المناخ في العالم النامي على رأس جدول أعمالهم.