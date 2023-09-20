غدًا.. إنطلاق الجولة السابعة من الدوري السعودي بخمسة مباريات

تنطلق منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الخميس، والذي يشهد خمسة مواجهات في اليوم الأول من الجولة التي تستمر لمدة يومين.

مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي

تبدأ الجولة السابعة في تمام الساعة السادسة مساءً بثلاثة مباريات في نفس التوقيت وهي مواجهات الاتفاق ضد الطائي والتعاون أمام الرائد والهلال يواجهة ضمك، وتختتم مواجهات اليوم الأول بمباراتين في نفس التوقيت تجمع الاتحدا امام الفتح والشباب يواجه نادي الحزم.

تستكمل مواجهات الجولة بأربعة مباريات يوم الجمعة اثنين منها في السادسة مساءً تجمع بين الرياض امام الفيحاء والأخدود يواجه نادي الخليج، وتختم مواجهات الجولة بلقاءين بين الوحدة ضد أبها، والختام بلقاء النصر والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة السابعة

يحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي برصيد 15 نقطة، ويأتي نادي الرياض في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط ثم نادي ضمك وأخيرًا نادي الحزم بـ 3 نقاط.