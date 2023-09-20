الاتحاد التركي يعلن رحيل مدرب منتخبه

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن رحيل مدرب منتخب تركيا الأول شتيفان كونتس، وذلك بالتراضي.

رحيل مدرب منتخب تركيا



وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان له : " بعد اجتماع التقييم الذي عقد اليوم مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم على الانفصال عن كونتز بالتراضي.

وأضاف بيان الاتحاد التركي:" "نود أن نشكر شتيفان كونتس على قيادة منتخبنا الوطني ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية".

وتولى كونتس مسؤولية الإشراف على منتخب تركيا بدلا من المدرب شينول جونيش.

وذكرت العديد من التقارير التركية في الفترة الأخيرة عن إقتراب الاتحاد التركي من تعين فيتشينزو مونتيلا كمدير فني للمنتخب.

ومن المتوقع أن يوقع المدرب الإيطالي مونتيلا على عقد يربطه بالأتراك لمدة 3 أعوام.

و كان مونتيلا مدربا لفريق أضنة ديميرسبور لمدة عامين قبل أن يرحل خلال الصيف.