سر أطول اسم نادي في العالم من 58 حرف

غراب وعجاب كرة القدم

إنه فريق سي بي دي للانفيربول إف سي المنافس في دوري الدرجة الخامسة الويلزي لكرة القدم، والذي أصبح ليمتلك أطول اسم نادي في العالم ، وصل إلى 58 حرف بالأبجدية العربية.

التفاصيل كاملة حول أطول اسم نادي في العالم

فريق سي بي دي للانفيربول إف سي أصبح تبعًا لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي الراعي الجديد للنادي صاحب أطول اسم نادي في العالم والتاريخ أيضًا .

كلوب بيل درود للانفيربوللخوينخيللانتيسيليوغوغوغوخ بالفعل ما تراه حقيقي وليس خطًا في الكتابة!، هذا هو اسم النادي الويلزي الأطول في العالم في واقعه ليس لها سابقه في تاريخ كرة القدم، ويحمل الفريق اسم قريته المكون من 58 حرفاً.

فريق سي بي دي للانفيربول إف سي ينافس بالدوري الويلزي الدرجة الخامسة، ووضعت رابطة الاندية الإسبانية شعار الدوري الإسباني على الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقرا له.

يعتبر الفريق الويلزي من الاندية الضعيفة فنيًا والتي تنافس من أجل البقاء في كل موسم، ويلعب في دوري شمال ويلز الساحلي الغربي.

كيف اسم النادي مكون من 58 حرف؟!

للنفيربوللغوينغيلل المختصر من عدة جمل بالاحرف الإنجليزيه كما يظهر أمامك الآن Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch ، وهي في الأصل الاختصار لعدة جمل كما نرصدها لكم الآن (St Mary's church in the hollow of the white hazel near to the fierce whirlpool of St Tysilio of the red cave) والتي تعني باللغة العربية كنيسة سانت ماري في الغور من أشجار البندق الأبيض بالقرب من الدوامة الشرسة لسانت تيزيليو في الكهف الأحمر.

فما هي للنفيربوللغوينغيلل ؟!

للنفيربوللغوينغيلل هي قرية تقع في المملكة المتحدة في "أنغلزي" وهي جزيرة تطل على البحر الأيرلندي في أقصى غرب شمال دولة ويلز الأوروبية، وهي سابع أكبر الجزر البريطانية من حيث المساحه.

جاء الشكل الطويل لهذا الاسم لأغراض ترويجية في ستينيات القرن التاسع عشر، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث 4000-2000 قبل الميلاد والمعروفه بزراعة الكفاف وصيد الأسماك والتي كانت أكثر المهن شيوعاً حينها.

قالت سامانثا جونز سميث رئيسة النادي الويلزي في بيان رسمي اليوم أنها شراكة رائعة للغاية بالنسبة للفريق وفي مستقبله أيضًا، وهو ليس التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، لكنها مجرد رعاية ستسمح لنا بالتحسن مستقبلًا داخل وخارج الملعب، وفي مختلف المجالات.