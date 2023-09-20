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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفد من المجلس الاعلي للآثار يتفقد اثار الإسكندرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام وفد اثري من مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يضم عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفقة  محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه وعبد القادر وهبة المكتب الفني للأمين العام شملت الجوله عدد من المواقع الاثرية بمحافظة الإسكندرية.

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مدير الآثار الغارقة: أحلم باكتشاف مقبرتي الإسكندر الأكبر وكليوباترا (فيديو)

متحف المجوهرات الملكية

وتم تفقد متحف المجوهرات الملكية المسجل في عداد الاثار الاسلاميه بمنطقة اثار الاسكندريه ومتابعة لمشروع صيانة وترميم الباركية بقاعة F2 وبحضور الدكتور شعبان عبد المنعم قطاع المشروعات ا ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية أ انجي حمدي وكيل المتحف لشؤون الاثريين وأخصائي الترميم الدقيق.

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مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

 كما تم تفقد اعمال الصيانة والترميم التي تتم بقلعة قايتباي ومشروع تطوير حمامات القلعة الثلاثة في ظل قيام وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلي للاثار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية  تطوير الخدمات المقدمة للزائرين وبحضور ا محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي ومفتشي اثار القلعة.

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