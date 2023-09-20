وفد من المجلس الاعلي للآثار يتفقد اثار الإسكندرية

قام وفد اثري من مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يضم عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفقة محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه وعبد القادر وهبة المكتب الفني للأمين العام شملت الجوله عدد من المواقع الاثرية بمحافظة الإسكندرية.

متحف المجوهرات الملكية

وتم تفقد متحف المجوهرات الملكية المسجل في عداد الاثار الاسلاميه بمنطقة اثار الاسكندريه ومتابعة لمشروع صيانة وترميم الباركية بقاعة F2 وبحضور الدكتور شعبان عبد المنعم قطاع المشروعات ا ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية أ انجي حمدي وكيل المتحف لشؤون الاثريين وأخصائي الترميم الدقيق.

كما تم تفقد اعمال الصيانة والترميم التي تتم بقلعة قايتباي ومشروع تطوير حمامات القلعة الثلاثة في ظل قيام وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلي للاثار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية تطوير الخدمات المقدمة للزائرين وبحضور ا محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي ومفتشي اثار القلعة.