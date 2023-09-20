مارسيليا يلبي رغبة جماهيره ويقيل مدربه

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مارسيلينو جارسيا تورال.

وقال نادي مارسيليا في بيان له : “ يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة ".

وأضاف بيان مارسيليا: "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع مارسيليا في بيانه :"يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".

سبب إقالة مدرب مارسيليا

وجاء بيان مارسيليا برحيل مدربه بعد إجراء أجتماع مع عدد من كبار جماهير الفريق و كبار اللاعبين السابقين و المحللين الفنيين.

ولم ينجح مارسيلينو في قيادة مارسيليا للتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باناثينايكوس اليوناني.

وحقق مارسيليا فوزين فقط في 5 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.

في يونيو الماضي، أعلن مارسيليا تعيين مارسيلينو حتى 2025 خلفا للكرواتي إيجور تيودور.