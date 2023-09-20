رواند.. الرئيس بول كاجامي يعلن ترشحه لولاية رابعة

أعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي، للمرة الأولى أنه يعتزم الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

الرئيس الرواندي بول كاجامي:

قال بول كاجامى، رئيس رواندا البالغ من العمر65 عامًا، خلال تصريحاته فى مجلة جون أفريك الناطقة بالفرنسية، "أنا سعيد بالثقة التي أولاها لي الروانديون، سأخدمهم دائمًا بقدر ما أستطيع نعم، أنا مرشح بالفعل".

في مارس، قررت الحكومة الرواندية مزامنة مواعيد انتخاباتها التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في أغسطس 2024.

حتى ذلك الحين، لم يعبر كاجامي عن نواياه علانية، لكنه أجرى تعديلات دستورية مثيرة للجدل مكنته من تولي فترة ولاية ثالثة وقد تسمح له بالحكم حتى عام 2034.

يعتبر كاجامي، زعيم المتمردين السابق، الزعيم الفعلي للبلاد منذ نهاية الإبادة الجماعية عام 1994.

قد عاد إلى السلطة بنسبة تزيد عن 90% من الأصوات في انتخابات الأعوام 2003 و2010 و2017.

بينما تدعي رواندا الآن أنها واحدة من أكثر الدول استقرارًا في القارة الإفريقية، تتهم جماعات حقوق الإنسان كاجامي بالحكم في مناخ من الخوف وخنق المعارضة وحرية التعبير.

في عام 2021، حُكم على بول روسيساباجينا، بطل "فندق رواندا" والمنتقد الصريح لكاجامي، بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الإرهاب، بعد اعتقاله في العام السابق.

وكان روسيساباجينا على متن طائرة كان يعتقد أنها متجهة إلى بوروندي عندما هبطت في كيغالي، فيما وصفته عائلته بأنها عملية اختطاف.

أُطلق سراح روسيساباجينا من السجن في مارس 2023 ونُقل جوًّا إلى الولايات المتحدة بعد عفو رئاسي، ونشر رسالة فيديو في يوليو/تموز، زعم فيها أن الروانديين "سجناء في بلدهم".

تحتل رواندا المرتبة 131 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023.

عندما سُئل في عام 2022 عما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه، قال كاجامي إنه “سيفكر في الترشح لمدة 20 عامًا أخرى”، وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 الإخبارية إن "الانتخابات هي خيار الشعب".

كان كاغامي يبلغ من العمر 36 عامًا فقط عندما أطاح حزبه، الجبهة الوطنية الرواندية، بمتطرفي الهوتو المتهمين بالمسئولية عن الإبادة الجماعية التي قُتل فيها نحو 800 ألف شخص، أغلبهم من التوتسي ولكن أيضًا من الهوتو المعتدلين، في الفترة من إبريل إلى يوليو 1994.