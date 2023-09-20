أسعار النفط تتراجع اليوم وبرنت يسجل 93.39 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 93.39 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.23 دولار للبرميل.

ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 101 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالاسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وقد ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %0.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.6 مليون برميل يوميا، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 67.4 مليون برميل يوميا.

أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام، فقد ارتفعت خلال شهر يونيو 2023 بنحو 80 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 43.1 مليون برميل يوميا حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك بنسبة %1% لتصل إلى نحو 14.9 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا.

تدعو البرازيل الدول الغنية إلى ضمان التحول العالمى إلى الطاقة المستدامة، إذْ تحتاج هذه الدول إلى التزامات أكثر جرأة لتعويض اعتمادها على مصادر الطاقة الملوثة، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

أعلن وزير المناجم والطاقة البرازيلى ألكسندر سيلفيرا فى مقابلة أجريت معه فى نيويورك أن البلدان النامية "لا تستطيع تمويل التحول فى مجال الطاقة على غرار ما حدث فى أوروبا والولايات المتحدة"، وأنها تحتاج إلى المساعدة من العالم المتقدم، ويتعين على الدول الصناعية أن تواجه تحديات أكبر، لأنها "تحصل على طاقتها من مصادر أقل نظافة بكثير من تلك الموجودة فى الجنوب العالمي".

من المرجح أن يتطرق الرئيس لولا دا سيلفا مرة أخرى إلى الدعوة الموجهة إلى الدول الغنية لزيادة الاستثمار لمساعدة العالم على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفورى عندما يخاطب زعماء العالم الآخرين فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، ومنذ عودته إلى السلطة فى يناير، دعا اليسارى البالغ من العمر 77 عامًا إلى مزيد من الدعم الدولى لإنقاذ غابات الأمازون المطيرة وإيجاد حلول لتمويل المناخ.