جامعة الفيوم تنظم قافلة الخير لتوزيع الشنط المدرسية على التلاميذ الأشد احتياجا

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم، اجتماعا برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية أعضاء المجلس ، وذلك اليوم الأربعاء .

وأكد الدكتور عاصم العيسوي، إحاطة المجلس علمًا بقيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ قافلة الخير لتوزيع الشنط المدرسية على الطلاب الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كليتي السياحة والفنادق والطب ومؤسسة حياة كريمة.

وأحيط المجلس باعتزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي للذكرى ال50 لحرب أكتوبر المجيدة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات شملت تشكيل لجنة اختيار المرشح لجائزة التفوق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعيد العلم السادس عشر، فضلًا عن مناقشة عدد من البروتوكولات بين الجامعة وجهات ومؤسسات أخرى تعود بالنفع على المجتمع المحلي وطلاب الجامعة.

برنامج البساتين

ومن جهه اخرى عقد مجلس شئون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعضوية أعضاء المجلس ، وذلك اليوم الأربعاء .

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات منها، قرار مجلس كلية الزراعة رقم 481 فى ١٣ سبتمبر بالموافقة على اعتماد لائحة برنامج البساتين بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على اعتماد لائحة برنامج المحاصيل بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الاستزراع المائي باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات.

وكان المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر قد عقد عددًا من الجلسات ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي تستضيفها جامعة الفيوم تحت عنوان (التربية السكانية وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين). وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والدكتور سلامه داوود رئيس جامعة الازهر،بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الدينية والأئمة والوعاظ، وذلك اليوم الاثنين الموافق بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات نقاشية شملت الجلسة الأولي ملخص كتاب التربية السكانية حاضر خلالها الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية.

وناقشت الجلسة الثانية ملخص كتاب تنظيم الأسرة وحاضر خلالها الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق.

وناقشت الجلسة الثالثة آراء أئمة الفقه المعاصرين والتي أدارها الدكتور حامد أبو طالب بالمشاركة مع السادة العلماء الحاضرين.

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