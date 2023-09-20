توتنهام يعلن إصابة نجمه بالرباط الصليبي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إيفان بريسيتش بالرباط الصليبي.

توتنهام يعلن إصابة بريسيتش بالرباط الصليبي

وقال نادي توتنهام في بيان له : " نؤكد إصابة نجم الفريق إيفان بريسيتش بالرباط الصليبي في الركبة اليمني".

وأضاف بيان توتنهام: " أن اللاعب قد تعرض لللإصابة بالرباط الصليبي، في الركبة اليمني، أثناء تدريباته مع الفريق، وسيخضع لعملية جراحية".

وأتم توتنهام : " نتمني لك الشفاء العاجل و العودة من الإصابة إيفان".

وشارك إيفان مع فريقه في 6 مباريات منذ بداية الموسم، ولم ينجح اللاعب في تسجيل أي هدف أو صناعة مثله.

ويمتلك اللاعب عقداً يمتد حتى نهاية الموسم الجاري2024.