الأحد المقبل .. الأهلي يستهل مشوار الدفاع عن لقبه الأفريقي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن موسمها الجديد بملاقاة نظيره سان جورج الأثيوبي لحساب منافسات ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

كان فريق سان جورج قد حسم تأهله إلى تلك المرحلة وملاقاة الأهلي، بعد التفوق على منافسه كي إم كي، وتمكن سان جورج من الانتصار بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب، والفوز إيايًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحسم الأهلي لقبع القاري للمرة 11 في تاريخه الموسم الماضي، بتفوقه على الوداد المغربي في النهائي القاري، بالفوز في القاهرة بثنائية لهدف، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدار البيضاء.





رباعية الأهلي في الدوري ..

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهلي شريط الدوري بعرض قوي وأنياب هجومية مؤثرة جاء عنها 4 أهداف استقرت في شباك المصري، في مباراة تسيدها الأهلي خاصة في الشوط الثاني، الذي سجل فيه ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

وبدأ رضا سليم بالتسجيل بتسديدة زاحفة وأضاف بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث بنفس الأسلوب وفي نفس الزاوية، قبل أن يختتم كريم فؤاد العائد من الإصابة الرباعية بتسديدة قوية من تمريرة أحمد عبدالقادر السحرية.

بهذه النتيجة حصد الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.