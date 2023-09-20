الدفاع الروسية: القضاء على 500 جندي أوكراني وإسقاط 42 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة "سو-24" و42 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن القوات الروسية صدت 5 هجمات شنتها قوات كييف على محور دونيتسك وبلغت خسائر "العدو" حوالي 180 جنديا، وفي اتجاه جنوب دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية 135 عسكريا.

وأضافت أن قواتها دمرت منظومة M1097 Avenger أمريكية الصنع للدفاع الجوي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، فيما تصدت القوات الروسية لهجومين شنتهما قوات كييف وقضت على حوالي 70 عسكريا أوكرانيا.

وأشارت "الدفاع الروسية" إلى أن دفاعاتها اعترضت اليوم الماضي 4 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع، و5 صواريخ تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.